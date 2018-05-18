В России в 2022 году создадут новый грузовозвращаемый корабль «Союз ГВК»

Москва, , 09:20 — REGNUM Уже менее чем через пять лет российские разработчики намерены создать космический транспортный грузовозвращаемый корабль для обеспечения нужд новой орбитальной станции. Как уточнили 18 мая в РКК «Энергия», он разрабатывается на базе корабля «Союз».

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«В «Союзе ГВК» более глубокая доработка бортовых систем, другой головной обтекатель (без системы аварийного спасения)», — уточнили разработчики, добавив, что на орбиту грузовик сможет доставлять две тонны грузов, а возвращать на Землю — 500 кг.

Также отмечается, что в отделяемом отсеке корабля при этом можно будет разместить еще около тонны предназначенного к утилизации груза, который будет сгорать в плотных слоях атмосферы.

Завершить создание корабля «Союз ГВК» планируется в 2022 году. В космос его запустят с помощью ракеты-носителя большей грузоподъемности «Союз-2.1б».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Россия в полтора раза увеличит число гражданских космических пусков. Всего Роскосмос планирует осуществить 23 запуска.

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