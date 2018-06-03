Нижний Новгород, 4 июня, 2018, 02:53 — ИА Регнум. В Нижегородской области определились лидеры праймериз «Единой России» к трём предстоящим в сентябре избирательным кампаниям. Неожиданностей во время предварительного голосования 3 июня не случилось, имена победителей, существенно опередивших своих ближайших конкурентов, совпали с прогнозами. На довыборах в Госдуму РФ лидирует и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский, в нижегородский парламент рабочий ПАО «ГАЗ», известный своим вопросом о выдвижении Владимира Путина, — Артём Баранов, а в гордуму — бывший министр культуры области Сергей Горин. Данные предварительные, окончательные итоги отделение подведёт сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nnov.er.ru Встреча участников предварительного голосования по выборам губернатора Нижегородской области с секретарями первичных и местных отделений партии «Единая Россия»

Кресло депутата Госдумы РФ по округу №129 стало вакантным после того как в январе 2018 года Владимир Панов стал главой администрации Нижнего Новгорода. В единый день голосования 9 сентября 2018 года жителям, проживающим по данному округу, предстоит определиться со своим новым избранником. От единороссов на мандат претендовали пять человек, но сразу же как в списке появился и.о. вице-губернатора Дмитрий Сватковский эксперты сделали ставку именно на него, называя такой шаг наиболее экологичной отставкой одиозного чиновника, чьего уголовного преследования одно время планировали потребовать областные депутаты. По результатам праймериз Сватковский набрал 74,35%, а его ближайший конкурент бывший глава Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев — 13,78%.

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Больше всего желающих работать от единороссов было в нижегородском парламенте по округу №6, мандат которого стал вакантен после того как бывший зампредседателя, экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин сложил свои полномочия. В отношении него возбуждено уголовное дело по взятке в особо крупном размере, идёт следствие, а сам он находится в СИЗО. Лидером гонки стал рабочий завода «ГАЗ», представитель профсоюзной организации Артём Баранов, который в декабре 2017 года во время визита Владимира Путина на завод спросил его о предстоящем выдвижении на выборах президента РФ. Именно на «ГАЗ» Путин официально объявил о своём выдвижении.

Артем Баранов набрал 84,98%, а его ближайший конкурент главный специалист департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Вячеслав Василевский всего 6,1%.

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Ещё один сбывшийся прогноз — результат праймериз в думу Нижнего Новгорода по округу №17, освободившемуся после досрочного прекращения полномочий по представлению прокуратуры за забывчивость в декларации о доходах Олега Сорокина.

Здесь несомненным лидером предварительной гонки стал бывший министр культуры Нижегородской области Сергей Горин, ушедший со своего поста в апреле 2018 года и сразу получивший предложение от врио губернатора Глеба Никитина стать его советником. Он набрал 72,9% голосов, а его конкурент заместитель секретаря отделения партии «Единая Россия» по работе с молодёжью, руководитель НРО «Молодой Гвардии Единой России» Иван Калмыков — 15,76%.

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Средняя явка в регионе на 146 работавших в этот день участках составила 12,69%, или 83 546 избирателей против 9,88% в 2016 году. На довыборах депутата Госдумы РФ в рамках предварительного голосования партии «Единая Россия» свои голоса отдали 14,16% (67 859 избирателей, из которых 8921 через онлайн-голосование), работали 129 избирательных участков.

На предварительных довыборах в законодательное собрание в Канавинском районе на округе №6 участки посетили 7% избирателей — 9281 человек, а явка на довыборах депутата гордумы в Московском округе составила 6% (1705 избирателей).