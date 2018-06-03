Астана, 3 июня, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Спускаемая капсула корабля «Союз МС-07» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) благополучно приземлилась в степи в Казахстане. Об этом сообщает «Роскосмос» на странице в соцсети Twitter.

Roscosmos.ru CОЮЗ МС-07

Инцидент произошел в воскресенье, 3 июня, возле города Жезказган.

«Есть посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-07», — говорится в сообщении. — Поздравляем Антона Шкаплерова, Скотта Тингла, Норишиге Канаи с возвращением!»

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