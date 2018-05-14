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На 15 августа назначен выход российских космонавтов в открытый космос

Техника

Космонавты должны установить на внешнюю поверхность МКС экспериментальную аппаратуру

Москва, 14 мая 2018, 21:00 — REGNUM  Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Артемьев и Сергей Прокопьев 15 августа выйдут в открытый космос, сообщается 14 мая на сайте Роскосмоса.

Ранее это мероприятие было намечено на 8 августа. В ходе этих работ российским космонавтам предстоит смонтировать на внешней поверхности МКС экспериментальную аппаратуру для мониторинга диких птиц ICARUS.

О переносе даты выхода в открытый космос было заявлено на заседании Совета главных конструкторов по российскому сегменту международной космической станции.

На Совете были разобраны вопросы подготовки к старту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09». Его должна вывести на орбиту ракета-носитель «Союз-ФГ».

На заседании Совета было доложено о готовности центра управления полетами (ЦУП-М) к запуску корабля «Союз МС-09», а Центр подготовки космонавтов подтвердил готовность экипажа к выполнению намеченной программы работ на МКС.

Было одобрено возвращение трех членов экипажа МКС 3 июня на корабле «Союз МС-07», подготовка к запуску на МКС экипажа следующей экспедиции из трёх человек.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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