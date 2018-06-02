Вашингтон, 2 июня, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал Береговой охране США новый тяжелый ледокол для работы в Арктике. Об этом сообщает онлайн-издание USNI News.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Береговая охрана уже в курсе, что вскоре получит свой первый более чем за сорок лет новый тяжелый ледокол. А также много других судов, лодок, оборудование — все, что вам нужно», — объявил президент США на церемонии, посвященной смене командующего Береговой охраны. На смену адмиралу Полу Цукунфту пришел вице-адмирал Карл Шульц.

Ранее экс-начальник Береговой охраны США Пол Цукунфт сообщил, что Пентагон выделил более $300 млн на проектные расходы для тяжелого ледокола на предстоящий финансовый год. Америка планирует начать строительство с октября 2018 года, и ввести его в эксплуатацию в 2023 году. Ожидается, что ледокол станет первым в серии из трех судов.

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На сегодняшний день у США есть один рабочий тяжелый ледокол «Polar Star», спущенный на воду в 1976 году. Мнение о том, что недостаток ледоколов тормозит развитие Соединенных Штатов в Арктике, выразил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он также привел в пример Китай — неарктическую страну, которая своими силами строит уже второй ледокол «Снежный дракон — 2».

Напомним, самым большим ледокольным флотом в мире (более 40 ледоколов) обладает Россия. В данный момент Росатом ждет выполнения заказа на три мощнейших атомных ледокола проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал», которые заменят собой одноименные атомоходы с истекающим сроком эксплуатации. В дальнейших планах России — строительство ледокола «Лидер» с ядерной силовой установкой мощностью 120 МВт на валу. По задумке проектировщиков, этот ледокол должен обеспечить круглогодичное сообщение в восточном направлении по Северному морскому пути.