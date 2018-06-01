Екатеринбург, 1 июня, 2018, 21:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге судебные приставы нашли двоих детей, которых из 36-летняя мать вывезла из Италии. Женщина сделала это, не уведомив своего супруга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФССП по Свердловской области.

Обыкновенный фашизм

Как говорится в официальном сообщении, запрос о поиске детей приставам направил департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России. Дело вёл отдел судебных приставов по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.

Речь о двоих детях: четырёхлетнем мальчике и двухлетней девочке. Приставы предположили, что их мать переехала вместе с ними к своим родителям, которые живут в Екатеринбурге. И буквально через несколько дней дети были найдены.

О том, где дети находятся сейчас, в ФССП не сообщают. Лишь бодро рапортуют, что «исполнительное производство и разыскное дело окончены фактическим исполнением». Детали истории не раскрываются.

Между тем можно предположить, что история эта не самая простая. В августе 2017 года ИА REGNUM рассказывало о судьбе гражданки Российской Федерации, ребёнка которой российский же суд постановил отдать немецкому отцу-русофобу. Гражданин Германии утверждал, что мать двухлетнего сына незаконно увезла его в Россию. Она уехала из-за невыносимой жизни с русофобом и из-за страха за ребёнка. Но затем гражданин Германии обратился в суд с заявлением о том, что женщина вывезла сына якобы незаконно. И Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга занял его сторону.

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Ещё одна история — это борьба гражданина Российской Федерации Игоря Коречникова за своих двоих сыновей. Старший ребёнок был вывезен матерью из России в 2011 году, а младший родился во Франции. Теперь дети вместе с матерью находятся в Германии. Игорь ради своих детей отказался от заманчивого предложения о работе пилотом гражданской авиации и уже четыре года всеми правдами и неправдами живёт в Германии, поближе к ним. Он надеется вернуть их в Россию. Но германские компетентные органы отнюдь не приветствуют этот его порыв, а российские расписались в собственном бессилии.

Ситуацию в подобных случаях осложняет и ещё одно обстоятельство. В 2011 году Российская Федерация присоединилась к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, которая была подписана 25 октября 1980 года в Гааге. Документ предусматривает, что вывезенных из стран Евросоюза детей Россия обязана вернуть по первому же требованию.