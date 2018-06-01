Владивосток, 1 июня, 2018, 07:17 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке, как и во всей России, дорожает бензин. Рекордные цифры фиксируют автолюбители на АЗС Приморья — 42,97 рубля за литр, дизтопливо — 49,17. В Хабаровском крае цена на бензин неделю назад была 40 рублей за литр, теперь литр АИ-92 каждый день прибавляет по 30 копеек. Та же ситуация с дизтопливом — к 43,3 рубля ежедневно счетчики на АЗС прибавляют 30 копеек. В Якутии литр АИ-92 стоит 50 рублей, и жителям республики обещают, что цена вырастет до 60. Список дальневосточных регионов, где цены на топливо неумолимо растут, можно продолжать. Аналитики вполне соглашаются с тем, что «100 рублей за литр бензина» — вполне реально. Дальневосточники называют происходящее «топливным адом» и готовятся к худшему. Почему именно для ДФО происходящее смертельно опасно, рассказал корреспонденту ИА REGNUM автоэксперт, руководитель Центра социально-политических технологий «Пиар — Политолог» Александр Огневский.

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«Если рост цен на бензин не остановить, то все программы по развитию Дальнего Востока можно смело сворачивать. Они и без того реализуются очень тяжело, а то, что сейчас происходит с ценами на топливо, окончательно их добьёт. Во-первых, потому, что к взбесившимся ценам на топливо в Москве, Краснодаре и Сибири, на Дальнем Востоке можно смело прибавлять 3−4 рубля. И 60 рублей за литр — не предел, будет и больше. В стране кризис, а на Дальнем Востоке, как водится, кризис вдвойне. Так всегда бывает. Всю эту топливную вакханалию можно сравнить с матрешкой: открыл одну — а там ещё одна, и ещё, и еще, и так — до бесконечности. Вот одна «матрёшка» — растут цены на бензин. Открываем — там мелкий или средний предприниматель решил открыть в рамках ТОР или свободного порта какое-нибудь предприятие. Он бизнес-план написал. А в этом бизнес-плане заложена цена бензина в 43 рубля. Предприниматель взял кредит, построил, скажем, птицефабрику. А цена на топливо к тому времени выросла до 60 рублей или выше. Всё. Производство, которое ещё и работать не начинало, можно закрывать, предприниматель банкрот, приставы выносят имущество. Открываем следующую «матрёшку». Создаётся впечатление, что крупные игроки пытаются выдавить с рынка мелких. Центральная, южная, западная Россия вполне может это пережить — там населенные пункты, города и посёлки расположены кучно, всё рядом, логистика работает. Но для Дальнего Востока это означает полный крах. Для крупной компании содержать АЗС в каком-нибудь якутском или колымском поселке, на каких-нибудь Курильских островах, платить персоналу белую зарплату, везти туда 10 тонн топлива за сотни километров — крайне невыгодно, они не станут этим заниматься. А у нас весь Дальний Восток из таких островков и поселков состоит. И справиться там могут только мелкие частники. В ДФО при таком раскладе просто жизнь будет уничтожена физически — встанут и автомобили скорой помощи, и пожарные, и полиция, и всё остальное», — считает Александр Огневский.

Между тем, на Курилах поставки бензина давно превратились в перманентный кошмар.

Так, в мае 2018 года из-за отсутствия топлива на АЗС жители Кунашира, например, вынуждены были покупать японский бензин у частников по 100 рублей за литр. Некоторых островитян выручали военные, части которых расквартированы на островах. «Бензиновая блокада» продолжается на Кунашире с марта 2018 года, и такое не в первый раз и даже — не первый год. Когда закончится кошмар, никто не объясняет. Люди жалуются, что не могут добраться до больницы, отвезти детей в школу и садик, по сокращенному графику ходит общественный транспорт.

В топливно-снабжающей компании Южно-Курильского района — ООО ТСК — сообщили, что топлива не будет до начала июня. Перебои объяснили сложностями с оформлением документов на разгрузку судна.

«Топливо закуплено, но есть проблема с его доставкой. Сейчас для разгрузки необходима лицензия, на её оформление уходит 45 суток. Раньше такого не было, топливо появится на острове только в июне», — привело ответ поставщиков ИА Сахалинмедиа.

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«Открываем ещё одну «матрёшку»? Как только цены на бензин достигнут 50 рублей, начнётся стремительный рост протестных настроений. Они итак сейчас есть, это не секрет. Люди закредитованы под завязку, доходы падают, народ на еде экономит, на самом элементарном. Естественно, предприниматели катастрофически теряют доходы — выручки падают, потому что количество покупателей падает каждый день в геометрической прогрессии. Следующая «матрёшка» — население более старшего возраста начнёт склоняться к оппозиции, к коммунистическому блоку. Ведь до выборов людям по телевизору обещали, что экономика выздоравливает, что всё будет только улучшаться. И люди видели, что цены на бензин вроде бы и не растут, цены на продукты питания, медикаменты тоже вроде стоят на месте. И люди шли и голосовали. А теперь люди понимают, что всё это сдерживалось искусственно. И у них растёт ощущение, что их обманули. И они пойдут протестовать. Молодежь будет склоняться на сторону всяких «навальных» и тоже будет ходить на протестные акции, все эти «он нам не царь» и прочее», — сказал эксперт.

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«Продолжаем открывать «матрёшек». Те дальневосточники, которых пока ещё можно считать «средним классом», гарантированно станут банкротами. А прибавьте сюда то, что по телевизору эти люди ежедневно видят дикий цинизм властей, которые, с одной стороны, всячески ухудшают их жизнь, а с другой — призывают лечиться боярышником и дубовой корой, сами же при этом не хотят отказываться ни от огромных доходов, ни от отдыха в недружественных России странах. Это, помимо протестов, приведёт к усилению оттока населения с Дальнего Востока. Причем отток будет таким, что всё, что было в минувшие годы, покажется властям детской забавой. Регионы Дальнего Востока будут стремительно пустеть. Добавим к краху малого и среднего бизнеса то, что все резиденты ТОРов и порто-франко освобождены от части платежей в бюджеты. И вот мы уже открыли следующую «матрёшку» — обнищание регионов приведет к тому, что их бюджеты не смогут выполнять свои обязательства. Дальше открывать «матрёшек» уже не хочется — страшно. Но в ближайшей перспективе у нас обозленное до крайней степени протестное население, которое никому и ничему не верит, а также резкое ухудшение экономической ситуации. А у нас во многих регионах на носу выборы губернаторов. В Приморье, например, вполне вероятно, что к выборам губернатора край подойдёт с весьма агрессивной КПРФ, которая на выборы обязательно пойдёт и на бензиновой истерии получит колоссальные дивиденды, а также — с протестной молодежью, которая вообще неизвестно, как себя поведет. На Дальнем Востоке от цены на топливо «пляшет» абсолютно всё — от экономики до политики, это понимать надо», — добавил Александр Огневский.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России объявило, что с 1 июня снижает акцизы на бензин и дизельное топливо на 2 и 3 тыс. рублей за тонну соответственно. Решение было анонсировано заранее и ожидаемо. Однако эксперты утверждают, что подобное решение не приведет ни к остановке роста цен на топливо в РФ, ни к их снижению. По мнению аналитиков, рост цен связан с отсутствием государственного регулирования на этот вид товара, а также стремлением производителей продавать больше топлива за рубеж.

На Дальнем Востоке, где добывается рекордное количество нефти, топливная проблема — одна из острейших.

Самые серьёзные проблемы как с ценами, так и с поставками топлива испытывает нефтегазоносный Сахалин и Курильские острова. В январе 2018 года жители Курильска жаловались, что топлива у них на острове нет с осени 2017 года. Частники привозили топливо из Владивостока и продавали АИ-92 по 90 рублей за литр, люди писали, что они в полном отчаянии. Перебои с поставками автомобильного топлива на Сахалине и Курилах продолжаются с 2017 года. В новогодние праздники 2018 года совсем без бензина и дизтоплива остался портовый Холмск, а на Курилах это — обыденная вещь.

Жители не понимают, в чём дело, ведь ещё в 2012 году региональные власти островного региона построили резервное хранилище для топлива вместимостью 7 тыс. тонн — объём одного танкера. Но хранилище, судя по всему, пустует всё чаще.

Официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич, комментируя происходящее корреспонденту ИА REGNUM, высказал предположение, что кому-то очень нужно искусственно нагнетать ситуацию на островах.

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