Курильск в топливной блокаде: литр АИ-92 продают по 90 рублей

Южно-Сахалинск, , 10:39 — REGNUM В Курильске на единственной АЗС топлива для автомобилей нет с осени 2017 года. Частники продают АИ-92 по 90 рублей за литр, жители в отчаянии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На единственной АЗС Курильска, по сообщениям местных жителей, топлива нет как минимум уже три месяца, пишет ИА «Сахалин. Инфо».

"Частники везут из Владивостока в контейнерах, продают здесь бензин по 90 рублей за литр. А нам что делать? Нам говорят, что, мол, топлива нет, потому что танкеры не подходят. Неужели за столько времени нельзя проблему решить?» — задают вопросы местные жители.

Глава Курильского района Вадим Рокотов подтвердил, что проблема с бензином действительно есть. На АЗС пока имеется только дизельное топливо.

«Некоторое время бензин был. Но потом поставщик и заказчик разошлись во мнениях, действительно образовалась проблема. Ситуация на контроле, курильчан не бросят в бензиновой блокаде», — сказал Рокотов.

Когда закончится «блокада» — глава района не уточнил.

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Как сообщало ИА REGNUM, перебои и стремительный рост цен на автомобильное топливо на Сахалине и Курилах продолжаются с 2017 года. В новогодние праздники совсем без топлива остался портовый Холмск. В Южно-Курильске цена на АИ-92 подскочила до 61,5 руб. за литр, на соляру — до 64,5 руб. Топливо есть только на частных заправках. На некоторых из них цена на соляру достигает 70 рублей. 15 декабря единственная муниципальная АЗС закрылась. Топливо на Курилы умудряются в контейнерах доставлять частники из Владивостока, но цены на такую продукцию буквально разоряют жителей.

Местные жители не понимают, в чем причина. Ещё в 2012 году, после очередных перебоев с поставками топлива, вызванных непогодой, сахалинские власти построили специальное резервное хранилище вместимостью 7 тыс. тонн — объём одного танкера. Жители недоумевают, почему нет топлива — либо хранилище пусто, либо топливо намеренно придерживают?

«Создается впечатление, что кому-то нужно нагнетать ситуацию на островах накануне выборов», — поделился мнением официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.