Набережные Челны, Татарстан, 31 мая, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Набережночелнинского депутата Сергея Яковлева, который в декабре 2017 года в своём заявлении в Генпрокуратуру требовал проверить законность наименования должности «президент Татарстана» и обязать Госсовет Татарии привести конституцию РТ в соответствие с федеральным законом, «устранив дальнейшее применение названия главы региона «президент», планируют лишить мандата досрочно. Вопрос «О досрочном прекращении полномочий депутата Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан III созыва» будет рассмотрен на внеочередной сессии 1 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

Напомним, секретарь постоянной комиссии по регламенту, правопорядку и вопросам обеспечения безопасности населения совета депутатов Набережных Челнов Сергей Яковлев неоднократно поднимал вопрос наименования должности высшего должностного лица Татарии — единственного региона, где, несмотря на поправки в законодательство, остался институт президентства.

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В середине декабря 2017 года он обратился с открытым письмом к Владимиру Путину, в котором просил не только отменить Конституцию республики, но и защитить суверенитет РФ, мотивируя тем, что договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью завершил своё действие в августе 2017 года, а на нём всё ещё базируется часть норм Конституции региона. Он также ссылался на то, что Госсовет РТ, так же как и глава республики, «никаких действий по приведению Основного закона Республики Татарстан в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации не принимают».

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В конце декабря 2017 года депутат Яковлев обратился с открытым письмом к генпрокурору Юрию Чайке, в котором просил обязать уже республиканских депутатов, в чьи полномочия входит внесение изменений в Конституцию РТ, привести её в соответствие с федеральным законом, «устранив дальнейшее применение названия главы региона «президент».

Эти обращения набережночелнинского депутата были переправлены в прокуратуру РТ, откуда пришёл ответ, что оснований для применения мер прокурорского реагирования нет. Надзорное ведомство сослалось на то, что в республиканском парламенте создана «экспертная рабочая группа по вопросам совершенствования конституционного регулирования» и ситуация у них на контроле. Между тем ходят слухи, что наименование должности, про которую ещё в 2010 году глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что «России только один государственный деятель имеет право называться президентом», и пора прекращать «парад региональных президентов», в Татарии будет сохранено до 2020 года. До конца срока Рустама Минниханова.

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Весной 2018 года депутат снова поднял вопрос о наименовании должности в свете поступившего ответа прокуратуры. А в начале мая стало известно, что доходы депутата Сергея Яковлева проверило антикоррупционное управление РТ и нашло нарушения. Результаты проверки депутат назвал «бесценным опытом» и уточнил, что «в ходе проверки проверялась правильность заполнения сведений, их полнота, достоверность».

"Для проверки были подняты счета начиная с 2007 года, которые числились за мной, моей супругой, сыном (у него не обнаружено — он родился в 2010), а также проведён анализ выписок движений денежных средств по счетам за период 2015—2016 годы. Всего выявлено нарушений за 2015 год — 25, за 2016 год — 24», — отметил он и прокомментировал абсолютно все недочёты, которые сам считает несущественными.

Сергей Яковлев также заявил, что «данные, в которых выявлены нарушения, не отражаются в публичной части декларации».

"Я надеюсь, что вы, мои друзья, не утратите ко мне доверие как к человеку. Утратят ли ко мне доверие как к депутату мои коллеги, решать будут депутаты Городского Совета города Набережные Челны, возможно, суд. Добровольно складывать свои полномочия не собираюсь, так как считаю себя честным депутатом. Ошибки и неточности в декларации, допущенные без умысла, признаю, на публично декларированный мной доход существенного влияния они не оказали», — резюмировал депутат на своей официальной странице в соцсетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сессии Госсовета РТ в конце июля 2017 года депутаты приняли обращение к Владимиру Путину с просьбой сохранить наименование должности для главы республики. На данное обращение официальный ответ не поступал, но в августе не был также пролонгирован и договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, на котором базировались ряд норм регионального законодательства, а также название должности.

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