Москва, 30 мая, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В Москве дома по программе реновации планируется сносить по «умной» технологии. Технология «умного» сноса предполагает дальнейшее использование строительного мусора, который образуется при разборке ветхих домов. Об этом сегодня, 30 мая, заявил заммэра города Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

«Хочется сделать «умный» снос. Материалы, из которых построен дом, будут максимально использоваться как вторичное сырье», — пояснил Хуснуллин. При это он отметил, что данная технология «потребует времени и создания определенного проекта».

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Стоит отметить, что технология «умного» сноса уже применяется в Москве и ряде европейских городов. В частности, образовавшийся в результате снова ветхих домов может стать частью дорожного покрытия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.

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