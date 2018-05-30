Париж, 30 мая, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Экономику Евросоюза ждут крупнейшие финансовые потрясения, заявил американский миллиардер Джордж Сорос, выступая 29 мая в Париже. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европейский союз

«Тезис о том, что Европа находится в экзистенциальной опасности, — это больше не фигура речи, это суровая реальность», — сказал Сорос, перечислив главные предпосылки к предстоящему кризису: выход США из ядерной сделки с Ираном, разрушение экономических связей между американскими и европейскими партнерами, миграционный кризис и рост числа популистов в органах власти.

Преодолеть финансовый кризис, убежден Сорос, Евросоюзу позволят глубокие реформы. Миллиардер посоветовал реализовать аналог плана Маршалла для Африки, который позволит поддержать африканские страны и снизить поток мигрантов.

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