Фонд «Отрытое общество» Сороса меняет Венгрию на Германию

Будапешт, , 09:43 — REGNUM Фонд «Открытое общество», принадлежащий американскому миллиардеру Джорджу Соросу, прекращает свою деятельность на территории Венгрии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.

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Так, сообщается, что офис организации в Будапеште закрывается и переезжает в столицу Германии.

«Решение о переносе всех операций из Будапешта принято, так как венгерское правительство готовится ввести дополнительные ограничения для неправительственных организаций с помощью пакета законов «Стоп Сорос», — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, офис «Открытого общества» до 31 августа переместится из Будапешта сначала в Вену, затем в Берлин.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в 2017 году «объявило войну» Соросу и его фонду. В частности, в стране было принято несколько законов, ограничивающих деятельность иностранных организаций. Сорос, «глобалист» венгерского происхождения, ответил организацией массовых протестов и масштабной информационной кампанией против Орбана, но проиграл.

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Напомним, ещё в ноябре 2015 года Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций, созданных и финансируемых известным американским финансистом Джорджем Соросом — Фонда «Открытое общество» и Института «Открытое общество Фонд содействия», так как их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

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