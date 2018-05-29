В Грузии и Польше растёт градус русофобии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- «Единая позиция»: Москва и Минск не ищут конфронтации с ЕС и НАТО;
- Любые средства хороши: Киеву предложили блокировать транзит газа из России;
- «Манипуляции России»: Тбилиси разрывает дипотношения с Сирией;
- Нагоняют страх: Польша заявила о возможности терактов в России;
- Кадровые изменения: в Тюменской области и ЯНАО назначены врио губернатора.
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