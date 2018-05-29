Москва, 29 мая, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Для строительства стартовых домов по программе реновации в Москве подобрано еще 28 стартовых площадок. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По его словам, до 2021 года на этих площадках планируется построить дома, обеспечивающие волновое переселение жителей сносимых пятиэтажек. Список не окончательный, и могут быть добавлены дополнительные участки для возведения домов.

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На юге Москвы в программу реновации включено 378 домов в 10 районах: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорный, Царицыно, Чертаново Южное.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Юго-западном округе Москвы выбрано 34 стартовые площадки для реализации программы реновации‍ жилья. При отборе учитывалось несколько критериев, в частности свободные городские участки, находящиеся в кварталах реновации или неподалеку от домов, включенных в программу. Уже готовы к заселению пять построенных домов.

Напомним, программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.

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