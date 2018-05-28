Магас, 28 мая, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Решение муфтията Ингушетии об отрешении главы республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины является провокацией. Вместо того, чтобы объединять общество, бороться с религиозным экстремизмом, ряд религиозных деятелей стремится подорвать стабильность в Ингушетии. Так 28 мая прокомментировала пресс-служба руководителя республики решение муфтията.

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По мнению властей региона, заявления муфтията, сделанные в священный месяц Рамадан, основываются на частных оценках ряда лиц, не подкреплены конкретными фактами и носят провокационный характер. Как отмечает пресс-служба Евкурова, легитимность и компетентность муфтията давно вышли за рамки закона. Представителей этой религиозной организации неоднократно приглашали к диалогу, призывали к сдержанности и объективности в своих действиях. Тем не менее эти призывы не были услышаны.

«Ожидалось, что муфтият станет эффективным помощником в борьбе с религиозным экстремизмом и радикализмом. Вместо этого некоторые члены муфтията занимаются попытками внести смуту и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, внося раскол в общество», — говорится в комментарии пресс-службы.

Вместо того чтобы решать вопросы, которые находятся в компетенции именно этой организации, в частности вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, религиозного просвещения, примирения враждующих сторон, муфтият провоцирует беспорядки, а те, кто его поддерживает, являются сторонниками политического заговора, отмечает пресс-служба.

«Призываем жителей Ингушетии не поддаваться на провокационные призывы этих людей, чья деятельность не имеет ничего общего с религией», — заявили представители главы Ингушетии.

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Напомним, 27 мая на встрече в Духовном центре мусульман Ингушетии, в которой участвовали имамы, тамады, турки (старейшины села) населенных пунктов, муфтият Ингушетии принял решение отрешить главу республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Как сказано в официальном сообщении на сайте муфтията, он попирает права людей и творит бесчинства.

Отречение подразумевает под собой отказ членов мусульманской общины от взаимодействия с отрешенным и непосещение его мероприятий (в том числе погребальных, свадебных и других), пока он не попросит прощения у общины.

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