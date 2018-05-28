Москва, 28 мая, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Роскомнадзор потребовал от Apple удалить мессенджер Telegram из выдачи российского сегмента приложений AppStore. Об этом говорится в направленном ведомством письме компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в письме.

Одновременно Роскомнадзор потребовал прекратить рассылать сервисные push-уведомления российским пользователям.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Роскомнадзора Александр Жаров 16 апреля предупреждал, что направит запросы в магазины приложений appStore и Google Play с требованием удалить мессенджер Telegram. Жаров назвал методы работы мессенджера в России пиратскими — мессенджер использует IP-адреса чужих подсетей и «прячется за живым щитом» транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов.