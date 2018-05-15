Роскомнадзору предложили радикальный метод блокировки Telegram

Москва, , 15:04 — REGNUM Telegram использует методы обхода блокировок без участия пользователя, сервис постоянно меняет IP-адрес для взаимодействия с пользователем. Мессенджер можно заблокировать, только используя кардинальные меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 мая заявил эксперт в области информационных технологий Юрий Тимофеев.

«Мессенджер поддерживает автоматическую смену адресов для подключения. Таким образом, клиент может получать новые IP-адреса через сеть IPv6 (IPv6 — адреса нового поколения, вида 2001:470:1f14:fee:2, в отличие от IPv4 149.154.175.50), которая не блокируется Роскомнадзором в момент использования VPN или через PUSH-уведомления. Стоит отметить, что в настоящий момент количество провайдеров, поддерживающих IPv6, очень мало.

В настоящее время Telegram может использовать адреса из других облачных сервисов, помимо Amazon Web Services и Google Cloud, которых в мире достаточно много, и успешно обходить блокировки длительное время. Это не так затратно, как может показаться на первый взгляд.

Таким образом, для того чтобы заблокировать работу приложения или существенно снизить аудиторию российского сегмента, необходимо блокировать IP-адрес не только IPv4, но и современные IPv6 — видимо, Роскомнадзор не умеет полноценно блокировать адреса из диапазона IPv6; удалить из российского сегмента приложения в AppStore и Google Play и запретить отправку PUSH-уведомлений клиентам.

Полностью же заблокировать работу Telegram операторы не смогут, возможно только затруднить доступ.

Перечисленные меры требуют больших трудозатрат, а в случае блокировок IPv6 на текущем этапе проникновения технологий — очень дорого. Apple и Google, скорее всего, не будут на себя брать репутационные риски и дополнительные трудозавтраты по блокировке функционала или удалять приложение и блокировать работу мессенджера в российском сегменте».

Столичный Таганский суд 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. Согласно решению суда, оно подлежит немедленному исполнению.

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