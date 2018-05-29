Душанбе, 29 мая, 2018, 05:02 — ИА Регнум. За последние пять лет прирост китайских инвестиций в таджикистанскую экономику составил 55%. Можно ли текущее партнерство Таджикистана с Китаем считать мерой по выходу из кризиса, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Маргарита Князева.

Слитки золота

Большая часть китайских инвестиций направляется на разработку месторождений цветных металлов. На данный момент в Таджикистане добычей золота занимаются десять компаний, крупнейшей из которых является совместное с Китаем предприятие «Зарафшон» (70% от всего объема золотодобычи в стране). Но, отдавая китайцам под контроль стратегическую отрасль, Таджикистан становится экономически всё более зависим от своего партнера (долг Душанбе перед Пекином уже на начало текущего года превысил $1,2 млрд, составив почти половину всего внешнего долга этой страны).

«Я не верю в то, что говорят чиновники и некоторые эксперты. Они как под копирку утверждают, что сотрудничество с Китаем несет исключительно плюсы для Таджикистана. Если быть до конца честными — то «умное сотрудничество» с Китаем может принести Таджикистану выгоду. Для этого нужно максимально открыто и прозрачно выстраивать работу с китайскими компаниями. Нужно отслеживать процесс и корректировать механизмы взаимодействия, чтобы деятельность иностранных компаний отвечала интересам Таджикистана. В первую очередь — необходимо выявить и уничтожить действующие коррупционные схемы, в которых нередко участвуют сами чиновники», — считает эксперт по вопросам взаимодействия Китая со странами Средней Азии Евгения Ким.

Сможет ли помочь ситуации новая инициатива в золотодобыче и настолько ли оптимистичны ее перспективы, как об этом говорится, читайте в статье: Спасет ли Таджикистан ставка на золото?

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