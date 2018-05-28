Новосибирск, 28 мая, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Готовится к введению режима ЧС в сельском хозяйстве распорядился врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 28 мая, на совещании по проведению весенне-полевых работ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, подготовка должна быть осуществлена в кратчайшие сроки. Связана она с плохой погодой, которая установилась в регионе.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

Андрей Травников отметил, что к посевной сельхозтоваропроизводители области подошли в сложных условиях. В ряде причин он назвал проблемы с оперативным вывозом зерна на экспорт. Ещё в начале ноября 2017 года Травниковзаявил о проблемах с подачей вагонов для вывоза урожая зерновых — транспортники не могли справиться объёмом продукции.

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Серьёзные опасения у новосибирских властей сегодня вызывают темпы проведения посевных работ: из-за холодов и дождей, которые наблюдаются на территории региона на протяжении всего мая, зафиксированы самые низкие темпы ярового сева за последние десять лет.

По словам и.о. министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, в среднем в сутки в течение мая новосибирским сельхозпроизводителям удаётся засеять площадь в 31 тысячу га, при плановых показателях — 97 тысяч. Всего же необходимо провести яровой сев на площади два миллиона га. По данным на 28 мая засеяно лишь 24% площадей от запланированного — 480 тысяч га. До этого самые низкие темпы сева были зафиксированы в 2013 года, тогда на аналогичную дату удалось выполнить план на 32%.

Наиболее тяжелая ситуация сегодня сложилась в Искитимском, Кочковском, Чановском, Ордынском, Усть-Таркском и Татарском районах. Но под критерии, позволяющие ввести режим чрезвычайной ситуации, в целом попадают все районы области. Введение режима ЧС позволить правительству области ходатайствовать перед финансовыми кредитными организациями о продлении кредитов, привлечённых новосибирскими сельхозтоваропроизводителями на проведение весенне-полевых работ.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, днём 28 мая на территории Новосибирской области прошли небольшие дожди. Температура воздуха составила днем +4, +13 °C, ночью 0, +6 °C, по северу до — 6 °C.

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Отметим, что к началу посевной кампании в 2018 году сельхозпроизводителям Новосибирской области было перечислено более 1,8 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, погодные условия вызывают беспокойство у сибирских аграриев. Из-за морозной весны сроки уборочной кампании могут передвинуться, она будет сложной и потребует приобретения дополнительной уборочной техники. Однако, Сибирь уже переживала «майскую зиму», например, в 1975, 2000 и 2009 годы. Но, по свидетельству старожилов, тогда посевные кампании прошли успешно.