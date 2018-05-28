Москва, 28 мая, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Более полутора сотен человек заразились в результате вспышки заболеваемости лихорадкой денге во Вьетнаме и Сингапуре. Об этом сообщает 28 мая ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

Москит

«Вьетнам — отмечены 95 подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев распространения лихорадка денге на территории страны, заболевание переносят москиты», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуационно-кризисный центр МИД РФ опубликовал информацию о росте в Индии числа заболевших лихорадкой чикунгунья. Количество инфицированных, по данным ВОЗ, уже превысило 9 тыс. человек.

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