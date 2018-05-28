Магадан, 28 мая, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В Магаданской области возникла не однозначная политическая ситуация — региональная «Единая Россия» не спешит объявить о том, что губернатор Владимир Печёный будет баллотироваться от партии на новый срок притом, что выборы будут уже в сентябре 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. СМИ делают предположения, что это знак: действующий глава региона баллотироваться не будет, и на Колыме ждут назначенца ему на замену.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Срок полномочий главы региона Владимира Печёного истекает в 2018 году, а это значит, что в сентябре губернатора Колымы нужно будет переизбрать. Региональным отделениям партий уже пора определяться с кандидатами в губернаторы, которых они поддержат на этих выборах. Но пока этого не сделала даже «Единая Россия» — при том, что её кандидат должен быть очевиден (обычно это либо действующий глава региона, либо временно исполняющий его обязанности). Для сравнения, региональные политсоветы партии в Хабаровском крае и на Чукотке уже включили в списки кандидатов действующих глав регионов Вячеслава Шпорта и Романа Копина, полномочия которых также истекают в этом году.

«У нас ещё сроки позволяют. Мы никуда не опаздываем, — заверили корреспондента ИА REGNUM в региональном отделении «Единой России» в Магаданской области. — Вы же знаете, какая ситуация в регионе. Как мы можем что-либо завершить? Мы пока не можем вам давать комментарии».

При этом там пояснили, что предварительное голосование по определению кандидатов от партии на выборы местного уровня состоится уже 3 июня. Задержку с аналогичной процедурой в отношении губернатора объяснили тем, что предварительное голосование в отношении высших должностных лиц субъектов РФ проводится иначе.

«Региональный политсовет собирается, объявляет процедуру проведения, формирует список кандидатов, назначает проведение встреч с секретарями первичных региональных отделений. Далее уже на конференции кандидатуры-участники предварительного голосования выносятся на тайное голосование по их выдвижению. Процедура их включения в бюллетень для тайного голосования и является процедурой проведения предварительного голосования», — пояснили в партии.

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на собственные источники, что та самая конференция пройдёт на Колыме сегодня, 28 мая. В региональном отделении партии эту информацию опровергли.

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«У нас и не должна была быть ещё 28 мая конференция, она будет позже, в июне. Заседание регионального политического партии состоится, о сроках мы обязательно уведомим дополнительно. Сегодня пока неизвестно, когда это будет. Мы ещё ничего не переносили, не отменяли. Конференция пройдёт где-то в июне, и сроки позволяют», — заверили корреспондента ИА REGNUM представители «Единой России» на Колыме.

По информации газеты «Коммерсант» медлительность ЕР с определением кандидатов на внутрипартийное предварительное голосование по выбору претендента в главы региона говорит, скорее всего, об одном: Владимир Печёный, видимо, баллотироваться не будет. Издание сообщает, что временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области назначат варяга, который будет участвовать в праймериз и пойдёт на выборы.

Сам Владимир Печёный отказался ответить на вопрос о том, намерен ли он претендовать на кресло главы на новый срок.

«О моей отставке ходит много слухов. Есть определенный порядок участия в выборах губернатора Магаданской области, который определён региональным законодательством. В случае выдвижения от «Единой России предусмотрено обязательное проведение предварительного голосования (праймериз), дата которого определяется региональным и генеральным политсоветами партии. Пока такие процедуры не объявлены. Свое решение я пока комментировать не буду», — сообщил губернатор журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Пётр Ханас ранее высказывал мнение, что глава Колымы Владимир Печёный хорошо вписывается в логику отставок губернаторов.

«Это не просто отставки, а, я бы так сказал, истечение полномочий и уход с государственной службы. В этом плане в зоне риска у нас находится, конечно же, Печёный, которому уже 68 лет. Но, вполне возможно, что он органично перейдёт от одних выборов к другим, сам уйдёт, и этот вопрос закроется сам собой», — подчёркивал эксперт.