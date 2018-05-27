Варшава, 27 мая, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Привлечь НАТО к решению украинско-венгерского конфликта предложил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщил 26 мая телеканал Polsat News.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Это спор в кругу семьи, — заявил Чапутович. — Нужно изучить проблему и предложить решение, которое развеет все сомнения. Возможно, следовало бы привлечь третью сторону, которая поможет, например Генерального секретаря НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему».

Напомним, Венгрия официально инициировала пересмотр всех программ поддержки Украины в НАТО из-за принятия Украиной закона об образовании, который лишил 150 тыс. венгров Закарпатья права учиться на родном языке.

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