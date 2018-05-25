В Колумбии арестован личный киллер Пабло Эскобара
Богота, 25 мая, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Власти Колумбии повторно арестовали личного киллера наркобарона Пабло Эскобара — «бывшего» высокопоставленного участника Медельинского картеля Джона Хэйрона Веласкеса по кличке Папай, 25 мая передает агентство Associated Press.
Папай известен тем, что совершил по приказу главы Медельинского картеля несколько сотен покушений, в том числе подрыв в 1989 году самолета Boeing 727 колумбийской авиакомпании «Авианка», в результате которого погибли 107 человек.
В 1992 году киллер сдался полиции и пошел на сделку со следствием. После освобождения в 2014 году Папай стал звездой YouTube — он ведет видеоблог, в котором рассказывает о своем прошлом, критикует левых политиков и повстанцев.
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