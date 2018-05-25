Богота, 25 мая, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Власти Колумбии повторно арестовали личного киллера наркобарона Пабло Эскобара — «бывшего» высокопоставленного участника Медельинского картеля Джона Хэйрона Веласкеса по кличке Папай, 25 мая передает агентство Associated Press.

Пабло Эскобар

Папай известен тем, что совершил по приказу главы Медельинского картеля несколько сотен покушений, в том числе подрыв в 1989 году самолета Boeing 727 колумбийской авиакомпании «Авианка», в результате которого погибли 107 человек.

В 1992 году киллер сдался полиции и пошел на сделку со следствием. После освобождения в 2014 году Папай стал звездой YouTube — он ведет видеоблог, в котором рассказывает о своем прошлом, критикует левых политиков и повстанцев.

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