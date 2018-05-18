Трамп пояснил, кого назвал «животными»

Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Слова о «животных», которые якобы президент Дональд Трамп сказал по отношению к нелегальным иммигрантам, были неверно истолкованы СМИ. Об этом в своём микроблоге в Twitter 18 мая заявил американский лидер.

«СМИ, распространяющие фальшивые новости, заявили, что я назвал иммигрантов или нелегальных иммигрантов «животными». Неправда!» — написал Трамп, пояснив, что эти слова он адресовал членам жестокой преступной группировки MS-13, действующей в ряде стран Латинской Америки.

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Как сообщало ИА REGNUM, выступая 16 мая на круглом столе по поводу ситуации в Калифорнии, президент США Дональд Трамп осудил жестокость международной криминальной группировки Mara Salvatrucha, членами которой часто становятся нелегалы. В своём выступлении он заявил, что «это не люди, это животные». Ряд телеканалов и американских СМИ обвинили главу Белого дома в оскорблении незарегистрированных иммигрантов.

Напомним, в мае 2017 года в Лос-Анджелесе сотни сотрудников правоохранительных органов приняли участие в рейдах против уличной банды MS-13, которая, как заявлял глава Белого дома, представляет особый риск для американского общества и относится к числу самых безжалостных уличных банд Были выписаны ордера на арест сразу 44 её членов. Ранее, в феврале 2017 года, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, обязав федеральные правоохранительные органы сосредоточить ресурсы на борьбе с уличными бандами и транснациональными преступными организациями.

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