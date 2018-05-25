Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что возглавлять освоение Арктической зоны должен «Росатом» и гендиректор корпорации Алексей Лихачёв. Министр заявил об этом 25 мая в ходе круглого стола «Арктический потенциал. Севморпуть как драйвер экономического роста» на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Кобылкин

Кобылкин настаивает на том, что Арктика должна занимать для России ключевое место в повестке дня, несмотря на остальные обязанности правительственных ведомств. Сейчас, упомянул министр, Министерство природных ресурсов должно найти решение по нескольким «горячим точкам», в частности, по теме мусорных свалок в арктических регионах.

«Это надо было решать еще вчера. Мы ответственные с Минстроем и Минпромторгом. Но Арктика — это непростая тема. Долгое время, практически как футбольный мяч, наверное, от министерства к министерству, от ведомства к ведомству эти вопросы передавались, пинались. Нет единой структуры в стране, которая могла бы возглавить эту работу», — посетовал Кобылкин.

Он подчеркнул, что в сфере развития Арктики лежит и огромное количество социальных проблем в северных регионах, связанных не только с инвестициями, развитием новых месторождений и грузоперевозками, а с жизнями простых людей. Министр считает необходимым единый документ, «закон об Арктике», на основе которого была бы сформирована программа развития.

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«Это огромное количество вопросов, которые мы даже не успели еще озвучить. Они возникают по мере движения нашего ледокольного флота», — сказал Кобылкин. Он заявил, что недавно на площадке «Росатома» он вместе с губернаторами северных регионов встречался с главой корпорации Алексеем Лихачёвым, и все руководители регионов сошлись в одном.

«Мы в один голос говорили: «Алексей Евгеньевич, возглавьте эту работу, возьмите, пожалуйста, на себя, мы готовы все двигаться за этим ледоколом». То есть должен всё равно кто-то один взять и эту работу систематизировать. Мне бы хотелось всё-таки, чтобы человек с таким опытом, как господин Лихачёв, взялся за эту работу. А мы все будем помогать. Потому что это коснется любого министерства», — сказал Кобылкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года было объявлено, что президент РФ поддержал предложение правительства о передаче функций управления Северным морским путем и прилегающими территориями государственной корпорации «Росатом». Для получения новых полномочий корпорация разработала отдельный законопроект. Документ о передаче соответствующих полномочий атомной корпорации будет внесен в правительство в ближайшее время.