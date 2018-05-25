Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Философия создателей Telegram является «пиратской», так как в мессенджере большое количество нелегального контента. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Saymandigital.com Telegram

«Методы обхода блокировки, которые использует Telegram, тоже абсолютно пиратские», — заявил Жаров.

По его словам, мессенджер использует IP-адреса чужих подсетей и «прячется за живым щитом» транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 13 апреля Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора принял решение о блокировке мессенджера Telegram. Основанием для такого решения стал отказ руководства сервиса передать ФСБ РФ ключи для дешифровки сообщений пользователей мессенджера.

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