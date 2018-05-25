Орел, 25 мая, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Счета нескольких десятков детских садов, а также школ Орла заблокированы — об этом стало известно на заседании комитета по бюджету Орловского горсовета 24 мая.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Речь идет, по словам руководителя финансового блока администрации Игоря Краличева, о блокировке счетов 41 детского сада города, при этом объем задолженности бюджетных учреждений будет расти. Это, цитируют его «Орловские новости», может привести к проблемам при подготовке к учебному году.

По данным «Орелграда», подобная ситуация сложилась во многих бюджетных учреждениях: счета заблокированы, денег на выплаты в Пенсионный фонд и по налогам — нет. Но самые серьезные проблемы у детских садов, а также у школ.

На заседании отмечалось, что перспектив для решения этого вопроса у бюджета города на данный момент нет — рассчитывать можно только на помощь области либо на получение очередного кредита.

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Как сообщало ИА REGNUM, финансовые проблемы у учреждений образования региона отмечались и до этого. Так, существенные долги областной центр накопил перед поставщиками школьного питания — в 2017 году ситуация была крайне острой. А в августе прошлого же года об угрозе началу учебного года сообщили энергетики: в целом ряде районов десятки школ остались без света из-за накопившихся долгов.