Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В Российской Федерации пока не происходит качественных изменений в дошкольном и школьном образовании. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Council.gov.ru Татьяна Алексеевна Голикова

«Финансирование образования — это больше четверти расходов консолидированных бюджетов регионов, — сказала Голикова. — Но претензий к образованию достаточно большое количество».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. За прошедшее время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

ПМЭФ-2018 проходит под девизом «Создавая экономику доверия».

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