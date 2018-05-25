Куала-Лумпур, 25 мая, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Изъятые у бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака наличные деньги принадлежат бывшей правящей коалиции «Объединенная малайская национальная организация» (ОМНО). Об этом говорится в заявлении ОМНО, сообщает сетевое издание The Star.

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Коалиция политических партий, проигравшая на выборах 9 мая, просит правоохранительные органы вернуть ей изъятые денежные средства. Деньги ОМНО получила от спонсоров, они предназначались для избирательной кампании 2018 года, но не были потрачены полностью.

Отмечается, что деньги, обнаруженные в принадлежащих семье Разака квартирах, планировали перевезти в штаб-квартиру ОМНО. Они являются собственностью политического объединения и находились на хранении, говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, во время обысков в квартирах бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака было изъято порядка $30 млн. Деньги были сложены в коробки. Следственные действия проводились в рамках расследования дела о коррупции в государственном инвестиционном фонде 1MDB.

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