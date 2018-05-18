Из резиденции экс-премьера Малайзии вывезли пять грузовиков с ценностями

Куала-Лумпур, , 07:54 — REGNUM Полиция Малайзии в ходе обысков в одной из резиденций бывшего премьер-министра Наджиба Разака изъяла более 280 коробок с деньгами и драгоценностями, пишет газета The Straits Times.

По данным издания, ценности нашли в трех апартаментах экс-главы правительства в одном из элитных жилых комплексов Куала-Лумпура. Изъятое вывозили на пяти грузовиках, сказал начальник управления по расследования экономических преступлений Амар Сингх.

Ни точную сумму изъятой наличности, ни количество часов, ювелирных украшений и других ценностей назвать пока невозможно — идет подсчет. Журналисты газета напомнили, что ранее супругу экс-премьера часто видели с дорогими аксессуарами и украшениями.

По данным минюста США, женщина ранее приобрела в Соединенных Штатах редкий розовый бриллиант стоимостью в $23 млн. Обыски в резиденции, квартирах Наджиба начались с вечера 16 мая. Расследование хищений в государственном инвестиционном фонде 1MDB, созданном Наджибом в 2009 году, занялся новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Разаку и его супруге запрещено покидать Малайзию, их внесли в список лиц, которым нельзя покинуть страну. По данным СМИ, бывший глава правительства намеревался выехать в Индонезию.