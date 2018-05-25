Москва, 25 мая, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Рано или поздно Татарии придется перенимать опыт Москвы в реализации программы реновации жилья. Столица всегда движется впереди, но проблема, связанная с ветхим жильем, к республику тоже придет. Это прогрессивно и позволяет совершенно по-новому взглянуть на территории. Об этом заявила помощник президента республики Наталия Фишман, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реновация

Татария приняла участие в XXIII Международной выставке архитектуры и дизайна АРХ Москва. Экспозиция республики продемонстрировала принципы создания новых объектов: власти приглашают жителей к совместному проектированию, таким образом регион строит новое открытое общество.

«Мэру Москвы Сергею Собянину представили опыт соучаствующего проектирования. Это значит, что мы непросто согласовываем проекты с жителями в рамках публичных слушаний, а просим формировать для них техническое задание», — пояснила Фишман.

Подробнее: Проекты кварталов реновации представят на выставке АРХ Москва

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Центральном доме художника (ЦДХ) с 16 по 20 мая прошла XXIII Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва. На выставке были представлены проекты жилых кварталов по программе реновации.

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