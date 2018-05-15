Проекты кварталов реновации представят на выставке АРХ Москва

Москва, , 08:33 — REGNUM На XXIII Международной выставке архитектуры и дизайна АРХ Москва представят проекты жилых кварталов по программе реновации, сообщили в Стройкомплексе.

В программе выставки АРХ Москва — различные образовательные мероприятия: мастер-классы, лекции, семинары, круглые столы.

В рамках выставки 18 мая состоится презентация «Нетиповое типовое» будет представлен проект реновации жилых кварталов района Головинский на севере города.

В Москве появятся целые кварталы реновации жилья

Студенты архитектурного факультета НИУ Московского государственного строительного университета (МГСУ) представят свои дипломные работы.

Также с вои работы представят лауреаты конкурса на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию реновации жилищного фонда в Москве на примере квартала 20−21 района Черемушки.

XXIII Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва состоится с 16 по 20 мая в Центральном доме художника (ЦДХ). Она пройдет параллельно с VI Московской биеннале архитектуры.

АРХ Москва — коммуникационная площадка, объединяющая ведущие зарубежные и российские архитектурные, дизайнерские бюро, девелоперов, а также производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов.

Ежегодно архитекторы и дизайнеры презентуют инновации в сфере проектирования, строительства и оформления пространств.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в рамках программы реновации в Москве планируется начать строительство 34 домов общей вместимостью 7054 квартиры.

Напомним, программа реновации жилья в Москве была принята в августе 2017 года. Она затронет 5 171 дом, где живут около 1 млн москвичей. Программа предусматривает расселение более 350 тыс. квартир к 2032 году.

Подробнее: Жилые дома по реновации в Москве будут строить по единому стандарту