Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отстаивает необходимость строительства сухопутного перехода Сахалин — материк. Об этом чиновник заявил на полях Петербургского экономического форума. По мнению полпреда, мост позволит сэкономить миллиарды рублей на логистике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мост в тумане

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«Это практически 500 километров по тайге, где сегодня ничего нет. Значит, это новые возможности для освоения полезных ископаемых, для освоения лесных ресурсов, для жизни людей. Это большая экономия на транзите грузов для Сахалина. Ежегодный объём такой экономии исчисляется в миллиардах рублей. Это тоже будет работать на окупаемость моста», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред также подчеркнул, что самое главное в этом проекте то, что создаётся новая география мира:

«Если говорить о продолжении этого моста на Хоккайдо, то Япония перестаёт быть островной территорией. Такие большие изменения логистики мира сейчас по плечу России и очень важны», — подчеркнул Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости строительства сухопутного перехода Сахалин — материк споры ведутся более 100 лет. Сторонники перехода полагают, что он вдохнет новую жизнь не только в экономику Сахалинской области, но и всего Дальнего Востока и даже всего АТР. Противники высказывают сомнения в окупаемости моста и опасаются, что столь дорогой проект будет окупаться долгие годы, а затраты на него оставят без денег весь Дальний Восток и приведут к сворачиванию других социальных проектов — таких как строительство жилья, школ, больниц, автодорог, развитие БАМа и Транссиба и других.

Только на подготовку технико-экономического обоснования строительства мостового перехода от материкового Селихино в Хабаровском крае до сахалинской станции Ныш в инвестпрограмме ОАО РЖД заложено 7 млрд рублей.