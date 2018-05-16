Крымский мост есть. А Сахалинский – нужен?

Южно-Сахалинск, , 06:47 — REGNUM Вопреки злопыхателям всех мастей, предрекавшим провал строительства Крымского моста, «авторитетно» заявлявших, что это «невозможно», 15 мая 2018 года Крымский мост торжественно открыт. Президент России Владимир Путин лично проехал по новому мосту за рулем КАМАЗа. И в этот момент, конечно же, с новой силой вспыхнули надежды сахалинцев и курильчан на то, что и в их, единственном островном регионе России, появится мост, которого ждут уже больше столетия. Быть мосту или не быть? Нужен он или нет?

Читайте также: Невозможное возможно: президент Путин открывает Крымский мост

В ходе церемонии открытия Крымского моста, отвечая на вопрос РБК, президент пока ничего определенного о строительстве моста Сахалин — материк не сказал.

«Здесь есть и инфраструктурная составляющая, есть и экономическая, которую надо считать. Потому что, я уверен, вы не можете не знать разные точки зрения на этот счет. Одна из них заключается в том, что необходимого объема грузов для того, чтобы окупить эту стройку, на сегодняшний день нет. Но есть и другая сторона медали, которая заключается в том, что их пока и трудно сосчитать, пока нет этого моста или тоннеля», — сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что в вопросе строительства моста есть и геополитическая составляющая:

«Мы хорошо знаем историю Сахалина».

Путин подчеркнул ещё одну важную составляющую вопроса: развитие инфраструктуры севера Хабаровского края.

«Вот надо будет внимательно посмотреть и посчитать, что такое мост, что он за собой потянет. Если он потянет за собой существенное развитие инфраструктуры севера Хабаровского края, то тогда экономика немножко по-другому будет смотреться», — сказал глава государства.

Читайте также: Мост на Сахалин: от царской дамбы и сталинского тоннеля до петиции Путину

За день до открытия Крымского моста, в Сочи, и.о. министра транспорта России Максим Соколов подчеркнул, что строительство сухопутного перехода «Сахалин — материк» включено в «Стратегию развития транспортной системы РФ».

По данным и.о. министра, проектировщики отдают предпочтение мосту перед тоннелем, разработаны 3 основных и 10 дополнительных вариантов строительства моста.

«Наиболее подробно об этом можно будет говорить по итогам 2018 года», — сказал Максим Соколов.

Жители Сахалина активно обсуждают этот важный вопрос. Но и среди островитян единого мнения нет.

«Дайте больше самолетов и паромов на острова — не нужен будет мост», — считают одни сахалинцы.

«Шло второе столетие мечтаний сахалинских каторжан о мосте на материк».

«Вообще-то я не понял! Сахалин полмира снабжает нефтью, газом, рыбой. А мост — нерентабельно?! Крым вот никого ничем не снабжает кроме вина — а им мост построили, да?! Это что за политика такая?!», — пишут другие.

«Меня больше устроит мост на Хоккайдо», — сообщают третьи.

Есть и более аргументированные мнения:

«Мост должен окупиться хотя бы за 10 лет. А мост на Сахалин не окупиться и за несколько десятилетий. Если на Сахалин есть что завозить, то с Сахалина везти нечего. При населении в 500 тыс. человек это слишком дорогое удовольствие, тем более, что потребуется строительство всей железнодорожной инфраструктуры — от Ногликов до Погиби. Мост должен быть высоким, чтобы пропускать большие морские суда, а его содержание в таком сложном районе обойдётся в такую копеечку, что «удовольствие» получится чрезмерно дорогим. Как ни крути — прибыль мизерная, расходы гигантские. Мост для Сахалина — очень сложная проблема. Влезть в это строительство-то можно. А вот «вылезти» из незавершенного строительства такого масштаба уже очень сложно. Кто возьмёт такую ответственность на себя?».

«Лучше на такие-то деньги Сахалин в порядок привести! Дороги сделать, дома нормальные, больницы, школы! А на материк мы на самолетах, да на паромах. А то построят мост, и тогда с убогого и неблагоустроенного острова всё население за месяц удерёт! А в родном краю, да без пыли и грязи, да в хороших условиях мы все жить будем и радоваться, без всякого моста. Вот о чём мечтает Сахалин больше 100 лет!».

Читайте также: Дальневосточный полпред призывает не тянуть со строительством моста между Сахалином и материком

Как сообщало ИА REGNUM, идея соединить Сахалин с материком бродит в умах энтузиастов уже не первое столетие. Впервые в конце XIX века отставной артиллерист Владимир Бутаков направил на имя приамурского губернатора Андрея Корфа докладную записку с предложением насыпать дамбу в самом узком месте — в проливе Невельского. Проект власти тогда проигнорировали.

В середине XX века начали строить тоннель между Сахалином и материком по поручению Иосифа Сталина. Но стройка, на которой было задействовано порядка 12,5 тыс. человек, преимущественно заключенных, была остановлена сразу после смерти Сталина. До настоящего времени о гигантском строительстве напоминает хорошо видимый в ясную погоду с мыса Лазарева искусственный остров, да вертикальный ствол технической шахты на нем диаметром около 8 метров. О судьбе самого тоннеля ходят самые противоречивые слухи. Одни утверждают, что он почти построен, но затоплен, другие — что сам тоннель строить так и не начали. Уже в постсоветские времена самые отчаянные дайверы пытались его отыскать, но безуспешно.

В очередной раз к вопросу строительства моста на Сахалин вернулись уже после распада СССР, в 2001 году. В числе самых яростных лоббистов моста был экс-полпред президента в ДФО Виктор Ишаев.

«Геополитическое положение Сахалина обязывает государство это сделать», — говорил Ишаев.

Однако и тогда у моста было много противников. Дальневосточные СМИ публиковали фото плохих дорог, аварийных домов, обшарпанных школ и больниц, и спрашивали:

«А можно вот это привести в порядок вместо моста?».

Вопрос соединения Сахалина с материком открыт по сей день.