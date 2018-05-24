Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 16:59 — ИА Регнум. К 2035 году объемы собственной добычи газа в Европе снизятся вдвое, что откроет для России новые возможности по экспорту топлива. Об этом сообщил 24 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Газовое месторождение

Как уже сообщалось, Миллер заявил, что доля газа в мировом энергобалансе к 2035 году как минимум сравняется с долей нефти, поэтому для России газ на ближайшие десятилетия останется стратегическим ресурсом развития.

Руководитель «Газпрома» отметил, что спрос на газ на европейском рынке, по последним данным, показал рост в 5%, при этом в Европе снижаются объемы собственной добычи. По словам Миллера, за последние 10 лет объемы добычи газа в целом в Европе снизились на 37%, в Германии — на 71%, и сегодня за счет собственных ресурсов Германия покрывает только 7% внутреннего газопотребления. В абсолютных цифрах с 2006 года запасы газа в Европе уменьшились на 1,5 трлн кубометров.

«Это значит, что открывается ниша для новых объемов импорта, открывается ниша для новых объемов поставок российского газа на экспорт на европейский рынок. И к 2035 году собственная добыча (в Европе) снизится еще в два раза. Это даст дополнительные возможности для поставок газа, они составят около 200 млрд кубометров. При этом, без сомнения, значительная доля из этих 200 млрд кубометров будет приходиться на российский газ, потому что вы знаете, что мы можем поставить газа в Европу столько, сколько Европе потребуется», — подчеркнул Алексей Миллер.

Как сообщалось, 23 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти будут продолжать выступать против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

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Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании и соединит Россию и Германию в обход транзитных государств, в частности Украины, Польши, Белоруссии. В рамках проекта предполагается построить две нитки газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» должен состояться до конца 2019 года.