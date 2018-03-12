Госдеп: «Северный поток-2» геостратегически опасен для США и Евросоюза

Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Реализация проекта газопровода «Северный поток-2» повлечет крупные геостратегические опасности для Евросоюза и США, заявила 12 марта журналистам заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

По ее мнению, к «Северному потоку-2» нельзя относиться как к исключительно коммерческому так как его реализация скажется на нескольких поколениях людей.

«Это обернется массивными геостратегическими последствиями на несколько поколений. Это повлияет на наших партнёров, а значит окажет влияние и на нас самих», — сказала Сандра Оудкирк.

Зампомощника госсекретаря подчеркнула, что это приведет не только к закрытию европейского рынка для американского сжиженного газа, но и усилит позиции «Газпрома» и России, которые могут стать монополистами на европейском газовом рынке.

«Это поставит наших партнёров, в частности балтийские страны, под угрозу», — посетовала Оудкирк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сандра Оудкирк заявила, что блокирование реализации проекта газопровода «Северный поток-2» не сможет привести к изменениям во внешней политике России.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» подразумевает создание двух ниток газопровода по которым ежегодно можно будет прокачивать до 55 миллиардов кубометров газа от побережья России по дну Балтийского моря до Германии без осложнений со стороны ненадежных стран-транзитеров типа Украины или Польши. Против реализации проекта выступают именно эти страны, так как опасаются потерять доход от транзита.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп: Блокировка «Северного потока-2» не изменит внешнюю политику России