Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Россия больше не вернется к системе обязательных взносов на пенсионное страхование. Об этом сообщил 24 мая первый вице-премьер, глава Министерства финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

«Нам надо развивать накопительные системы для обеспечения достойной пенсии. Речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале, о чем мы достаточно много говорили внутри правительства вместе с Центральным банком», — сказал Силуанов.

Он пояснил, что такой институт должен быть, во-первых, направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения, а во-вторых, стать ресурсом для развития экономики.

«Мы пенсионные накопления замораживали — это была часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться уже к этому институту. Но развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача», — сказал Силуанов.

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин также заявил, что в стране необходимо формировать механизмы долгосрочных сбережений, чтобы они служили ресурсом для инвестиций в экономику.

«Если у нас в стране за ближайшие шесть лет не появится мощная — с точки зрения соотношения с размером экономики — накопительная пенсионная система, система страхования жизни, то говорить о том, что инвестиции могут существенно вырасти, не приходится», — считает он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что реформу индивидуального пенсионного капитала (ИПК) не стоит откладывать в долгий ящик, кроме того, нужно создавать условия для увеличения накоплений граждан. Пенсионная реформа должна переориентировать систему на источники внутреннего инвестирования, её следует сделать предельно прозрачной и гибкой для населения.