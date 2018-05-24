Обязательной накопительной пенсии в России больше не будет
Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Россия больше не вернется к системе обязательных взносов на пенсионное страхование. Об этом сообщил 24 мая первый вице-премьер, глава Министерства финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Нам надо развивать накопительные системы для обеспечения достойной пенсии. Речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале, о чем мы достаточно много говорили внутри правительства вместе с Центральным банком», — сказал Силуанов.
Он пояснил, что такой институт должен быть, во-первых, направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения, а во-вторых, стать ресурсом для развития экономики.
«Мы пенсионные накопления замораживали — это была часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться уже к этому институту. Но развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача», — сказал Силуанов.
Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин также заявил, что в стране необходимо формировать механизмы долгосрочных сбережений, чтобы они служили ресурсом для инвестиций в экономику.
«Если у нас в стране за ближайшие шесть лет не появится мощная — с точки зрения соотношения с размером экономики — накопительная пенсионная система, система страхования жизни, то говорить о том, что инвестиции могут существенно вырасти, не приходится», — считает он.
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что реформу индивидуального пенсионного капитала (ИПК) не стоит откладывать в долгий ящик, кроме того, нужно создавать условия для увеличения накоплений граждан. Пенсионная реформа должна переориентировать систему на источники внутреннего инвестирования, её следует сделать предельно прозрачной и гибкой для населения.