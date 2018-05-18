ЦБ рассказал о реформе индивидуального пенсионного капитала

Москва, , 14:57 — REGNUM Реформу индивидуального пенсионного капитала (ИПК) не стоит откладывать в долгий ящик, кроме того, нужно создавать условия для увеличения накоплений граждан. Пенсионная реформа должна переориентировать систему на источники внутреннего инвестирования, её следует сделать предельно прозрачной и гибкой для населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 мая заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на заседании «круглого стола» в Госдуме.

«Наша задача не откладывать реформу (ИПК) в долгий ящик и создать условия, в которых счета продолжат пополняться», — сказал представитель ЦБ.

На сегодняшний день, по словам первого зампреда ЦБ, объем пенсионных накоплений граждан перестал расти: только 11% смогли накопить минимальный объем средств для получения в дальнейшем накопительной пенсии, в то время как 89%, выйдя на пенсию, получат единовременную выплату.

В какой-то части гражданин сам должен заботиться о своём будущем, говорит финансист.

«Чтобы он принял такие усилия, есть обязательства и у государства создать систему, которая позволяет ему… создать некую культуру, построенную на финансовой грамотности, где неперечисление денег на своё будущее будет считаться нетрадиционным поведением», — заявил Швецов.

Другая проблема, с которой сталкивается пенсионная система в России, связана с уровнем дохода населения.

«Если говорить о массовом гражданине, то отрывать придётся у них из необходимого, а не из излишнего. И поэтому ответственность наша как регулятора, какой будет пенсионной система, повышается, так как мы должны помнить, что мы у гражданина берём те деньги, которые он в общем-то отрывает с достаточно большим усилием от себя», — подчеркнул он.

По его словам, оставить человека «один на один с финансовым рынком и сказать, что надо заботиться о своём будущем и поэтому копите», было бы большим лукавством.

«Большинство граждан не в состоянии рационально на протяжении длительного времени целенаправленно обеспечить накопление достаточной суммы для обеспечения нормального уровня жизни для старости», — указал он.

Помимо низкого уровня доходов основная проблема — дезориентированность населения, как это всё работает.

«Мы так часто меняем правила, и сами правила достаточно сложны, что человек не очень понимает, как ему сориентироваться во всех сложных перепитиях», — констатировал он.

Индивидуальными пенсионными счетами воспользовалось менее 1 млн человек — столько людей сочли для себя возможным разобраться в этой системе. В накопительной системе также весьма скромны, и говорить сегодня, что гражданин готов нести деньги по существующему механизму для накопление на будущее, не приходится.

При этом внешний инвестиционный ресурс на Западе теперь России недоступен, а «Азия не дала того результата, который мы хотели бы видеть», посетовал Швецов.

«Нужно думать о внутренних источниках. За последние 10 лет на счетах кредитных организаций определённый инвестиционный ресурс накоплен, это 26 трлн рублей сбережений наших граждан, которые принадлежат 18 млн граждан. У нас 25 млн заёмщиков, а сбережений в банках имеет меньше 20 млн. Небогатое у нас население. Наша задача — для предоставления денег в экономике создать стимулы для развития рынка капитала, построенном на внутренних источниках», — пояснил Швецов.

По его словам, делать всё за счёт федерального бюджета «невозможно и неправильно»: частный бизнес в этом тоже должен активно участвовать, повышая способности пенсионного сектора к страхованию страховых компаний, финансированию экономики и обеспечению длинных денег — это уникальный дополняющий, а в сложившихся условиях компенсирующий иностранное финансирование ресурс.

Швецов также пояснил, по какой модели будут производиться в будущем пенсионные отчисления в новой системе.

«Мы видим сегодня, что зарплата наших граждан всё больше привязывается по европейской модели к индексации по инфляции. Целевая инфляция у нас 4%, и мы исходим из того, что номинальные зарплаты будут расти примерно таким же темпом в 4%», — отметил он.

«При этом отчисления, которые делает человек на свой пенсионный капитал, должны отсчитывать из зарплаты человека несколько меньше, а может и сильно меньше, чем тот прирост, который даёт работодатель человеку в номинальных величинах. Например, из этих 4% только 1% идёт на ваш пенсионный счёт», — пояснил первый зампред ЦБ РФ.

Таким образом, человек с точки зрения личного потребления будет наблюдать номинальный рост своих доходов на уровне 3% — плюс к этому государство будет осуществлять софинансирование в форме отказа от налогообложения НДФЛ тех сумм, которые гражданин направляет на своё пенсионное обеспечение.

«То есть если я получаю зарплату 15 тыс. рублей в месяц и отчисляю 1 тыс. рублей в свой пенсионный фонд… Я буду платить НДФЛ на 14 тыс., а эта тысяча будет идти вся тысяча. Государство не будет воспринимать отчисление в пенсионный фонд как доход гражданина и будет освобождать его от налогообложения», — пояснил Швецов.

Чтобы гражданин смог разобраться в системе, государство должно создать абсолютно прозрачную систему осязаемости этих денежных средств.

«Одновременное действие «заплатил — получил информацию» создаёт владельцам карт достаточно комфортную осязаемость денег на пластиковой карточке. Пенсионные накопления примерно должны жить в таком же режиме — когда как только вам начислили зарплату на пластиковую карточку, кусочек суммы вам начислили на пенсионный счёт и вы получаете уведомление с полной информацией», — призвал Швецов.

В дальнейшем мучиться с выбором пенсионного фонда гражданам также не придётся — заработают определённые правила по умолчанию, в базовом варианте уже будет возможность получить вполне удовлетворительное предложение, пообещал Швецов.

«Сама пенсия может выплачиваться в разном формате. Она может выплачиваться пожизненно, и тогда пенсионный фонд анализирует гражданина с точки зрения того, где он работал и каково его здоровье, предлагая в итоге ему ежемесячный платёж, который будет достаточно скромным в сравнении с другими вариантами. Если гражданин хочет, чтобы платили только на 20 лет… То эти 20 лет сдвигаются на год, происходит перерасчёт пенсии и эти скользящие 20 лет дают уверенность гражданину, что он будет получать их до самой смерти», — заверил он.

По его словам, в ЦБ РФ рассчитывают, что за 10 лет в систему придёт около 10 трлн рублей, если она будет запущена в широкомасштабном формате. По его словам, реформа должна быть произведена в ближайшее время.

«Мы предполагаем, что система начнёт работать с крупных предприятий, затем будут средние и мелкие предприятия, потом будут созданы элементы для самозанятых. И важно удерживать инфляцию в районе 4%, чтобы пенсионные накопления демонстрировали реальную доходность населения», — заключил он.