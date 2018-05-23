В Ираке «дочка» «Роснефти» открыла новое месторождение
Москва, 23 мая, 2018, 14:31 — ИА Регнум. На юго-западе Ирака буровики дочерней компании «Роснефти» Bashneft International B.V. открыли новое месторождение нефти, которое получило название «Салман». Об этом сообщает 23 мая управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть».
"Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 метров В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов», — говорится в сообщении управления.
Российская компания рассматривает это событие как «важную веху» в развитии зарубежных проектов по разведке и нефтедобыче.
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Напомним, российские нефтяники подписали осенью 2017 года соглашения с властями Ирака о начале работ по добыче углеводородов на территории пяти участков. На начало 2018 года был намечен старт геологоразведочных работ. Добычу «чёрного золота» «Роснефть» планировала начать к 2021 году.
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