Москва, 23 мая, 2018, 14:31 — ИА Регнум. На юго-западе Ирака буровики дочерней компании «Роснефти» Bashneft International B.V. открыли новое месторождение нефти, которое получило название «Салман». Об этом сообщает 23 мая управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть».

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"Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 метров В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов», — говорится в сообщении управления.

Российская компания рассматривает это событие как «важную веху» в развитии зарубежных проектов по разведке и нефтедобыче.

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Напомним, российские нефтяники подписали осенью 2017 года соглашения с властями Ирака о начале работ по добыче углеводородов на территории пяти участков. На начало 2018 года был намечен старт геологоразведочных работ. Добычу «чёрного золота» «Роснефть» планировала начать к 2021 году.

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