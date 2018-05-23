Баку, 23 мая, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Двое иностранных граждан арестованы в Азербайджане. Как сообщили в службе госбезопасности республики 23 мая, обоих подозревают в совершении киберпреступлений.

TheDigitalArtist Хакер

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Речь идёт о гражданах России и Украины. По данным СГБ, киберпутём они присвоили миллионные суммы из азербайджанских банков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё один гражданин России уже поплатился за кибепреступление и кражу финансовой информации. Владимир Дринкман был осуждён в США и приговорён к 12 годам лишения свободы. Судья оценил ущерб от деятельности российского гражданина почти в $312 млн. Предполагается, что после отбытия тюремного срока Дринкман будет депортирован в Россию.