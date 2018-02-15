Четверг, 15 Февраля 2018 года
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Гражданин России осуждён на 12 лет за крупнейшую хакерскую атаку в США

Общество

Федеральный суд Нью-Джерси вынес приговор российскому гражданину Владимиру Дринкману

Гражданин России осуждён на 12 лет за крупнейшую хакерскую атаку в США
Киберпреступление

Нью-Джерси, США, 15 февраля 2018, 01:54 — REGNUM  Американский суд приговорил гражданина России Владимира Дринкмана к 12 годам лишения свободы по обвинениям в киберпреступлениях и краже финансовой информации, передаёт телеканал RT.

Как сообщается, слушания проходили в федеральном суде Нью-Джерси в закрытом режиме. Судья оценил ущерб от деятельности российского гражданина почти в $312 млн.

Предполагается, что после отбытия тюремного срока Владимир Дринкман будет депортирован в Россию.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе процесса Дринкман признал себя виновным в организации крупнейшей в истории США кибератаки и краже 160 миллионов номеров кредитных карт с целью перепродажи их третьим лицам.

Хакерской атаке подверглись по меньшей мере 16 компаний, в числе которых Nasdaq, торговая сеть 7-Eleven, авиакомпания JetBlue и другие.

Заочные обвинения по этому делу были предъявлены ещё троим российским гражданам — Роману Котову, Дмитрию Смильянцу и Александру Калинину, а также украинцу Михаилу Рытикову.

В 2015 году Владимир Дринкман был экстрадирован из Нидерландов в США, несмотря на то, что запрос на его выдачу направляла и российская сторона.

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Кибербезопасность и киберпреступность

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