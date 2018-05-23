Москва, 23 мая, 2018, 08:37 — ИА Регнум. В Москве в городских больницах в июне пройдут дни открытых дверей. В эти дни любой желающий сможет посетить лекции, пройти экспресс-диагностику с целью раннего выявления онкологических заболеваний, а также получить консультации врачей, сообщается на портале мэра Москвы.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

В акции принимают участие детская городская клиническая больница Святого Владимира. роддом городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского. госпиталь для ветеранов войн №2, Городская клиническая больница №52 и др.

Отмечается, что все обследования, консультации специалистов и лекции о здоровье для москвичей будут проводиться бесплатно.

Подробнее: Лучшие больницы Москвы получат по 100 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин учредил три мегагранта для городских больниц, применяющих передовые технологии. Предлагается выделить три гранта в размере 100 миллионов рублей каждый городским больницам, работающим в системе ОМС.

Читайте также: Поликлиники в Москве оформят в едином стиле