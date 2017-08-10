Поликлиники в Москве оформят в едином стиле

Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве здания городских поликлиник оформят в едином стиле. Оформление поликлиник определят на конкурсе. помощью проекта «Активный гражданин», сообщается на портале мэра Москвы.

В едином стиле оформят вывески, информационные стенды, стойки ресепшен, стены, велопарковки, игровые зоны и другое. При этом будет учтено направление деятельности медицинского учреждения.

По-особенному планируется сделать дизайн для детских, взрослых и стоматологических поликлиник.

«Уверены, что новое лицо наших поликлиник привлечет молодежную аудиторию, поликлиники станут заметны в современной городской среде, а их новый образ станет узнаваемым и понравится москвичам», — рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В 2016 году поликлиниках появилась новая система навигации. Надписи и схемы показывают расположение кабинетов, отделений и зон для посетителей. Навигация на стенах и на полу есть на каждом этаже.

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Как сообщало ИА REGNUM, лучшие медицинские организации Москвы получат специальные гранты. Соответствующее решение было принято 30 мая на заседании президиума правительства Москвы

Напомним, в Москве сейчас работает 146 поликлиник. В своем составе они имеют более 450 филиалов, где детям и взрослым оказывается первичная медико-санитарная помощь.

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