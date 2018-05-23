Москва, 23 мая, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Рост реальных располагаемых доходов отмечен в РФ в апреле 2018 года. По предварительным данным, он составил 5,7% в годовом выражении, сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что к марту 2018 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 4,7%. За период с января по апрель показатель вырос на 3,8% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Единовременная выплата пенсионерам, составившая в январе 2017 года 5 тыс. рублей, в расчетах не учитывалась.

В среднем доход каждого жителя России в апреле составил 33,07 тыс. рублей. В годовом выражении — рост на 8,2%.

На 10,4% за год выросла среднемесячная начисленная номинальная заработная плата — в апреле она составила 43,55 тыс. рублей. При этом 3,71 млн человек (4,9% экономически активного населения), по данным Росстата, не имеют работы. В апреле 2017 года показатель безработицы был выше на 8,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк спрогнозировал замедление темпов прироста реальной зарплаты в России до 7−8% за 2018 год. В начале года в связи с индексацией в бюджетной сфере и разовыми выплатами премий в частном секторе наблюдалось заметное увеличение зарплат, однако в марте показатели «ожидаемо снизились».

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