Украина повинилась за Крым, переговоры США и КНДР провалились: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Измена премьера и импичмент президента: в Румынии кризис;
- Сама виновата: действия Украины в отношении Крыма признали ошибочными;
- «Может быть, позднее»: переговоры США с КНДР провалились;
- Дорога для судов: утвержден договор между Россией и США по Арктике;
- Дорогое топливо: для стабилизации цен на бензин акцизы понизят;
- Безопасность или свобода: Госдума разрешит сбор персональных данных детей.
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