Тель-Авив, Израиль, 23 мая, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Израильская военная авиация атаковала минувшей ночью военные объекты группировки ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Истребитель F-16 израильских ВВС

«Удары были нанесены по подземному бункеру группировки и по двум объектам военно-морских сил ХАМАС», — говорится в сообщении пресс-службы.

Объекты были атакованы в ответ на продолжающиеся попытки запуска палестинской стороной беспилотников и воздушных змеев с намерением вызвать пожары на израильской территории, добавили военном ведомстве. Кроме того, ещё одной причиной называется прорыв на территорию, контролируемую Израилем, группы палестинцев и поджог армейского поста.

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Как сообщало ИА REGNUM, эскалация насилия в регионе произошла после того, как 14 мая в Иерусалим было официально перенесено посольство США в Израиле. Тогда израильские силовики застрелили более 60 палестинских протестантов на границе сектора Газа.

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