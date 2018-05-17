Четверг, 17 Мая 2018 года
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ВВС Израиля атаковали семь целей ХАМАС в секторе Газа

Политика

Атака была произведена «в ответ на огонь из крупнокалиберных пулеметов»

Тель-Авив, 17 мая 2018, 07:26 — REGNUM  Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям, связанным с движением ХАМАС, расположенным в северной части сектора Газа. Об этом говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Уточняется, что был нанесен авиаудар по семи целям, четыре из которых — это здания и объекты «террористической» военной инфраструктуры, а три — объекты по производству оружия.

Армия обороны Израиля также поясняет, что атака была произведена «в ответ на огонь из крупнокалиберных пулеметов» по городу Сдерот и неоднократные нападения со стрельбой в течение дня.

Днем ранее военные Израиля атаковали два наблюдательных поста палестинских боевиков. До этого они открыли огонь.

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Напомним, 14 мая в секторе Газа начались ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными в связи с официальным переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Жертвами конфликта стали более 60 человек, свыше 2,8 тыс. — ранены.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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