ВВС Израиля атаковали семь целей ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, , 07:26 — REGNUM Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям, связанным с движением ХАМАС, расположенным в северной части сектора Газа. Об этом говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Уточняется, что был нанесен авиаудар по семи целям, четыре из которых — это здания и объекты «террористической» военной инфраструктуры, а три — объекты по производству оружия.

Армия обороны Израиля также поясняет, что атака была произведена «в ответ на огонь из крупнокалиберных пулеметов» по городу Сдерот и неоднократные нападения со стрельбой в течение дня.

Днем ранее военные Израиля атаковали два наблюдательных поста палестинских боевиков. До этого они открыли огонь.

Читайте также: В Пакистане прошли демонстрации против убийства десятков палестинцев

Напомним, 14 мая в секторе Газа начались ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными в связи с официальным переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Жертвами конфликта стали более 60 человек, свыше 2,8 тыс. — ранены.