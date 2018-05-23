Магадан, 23 мая, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Жители Магаданской области продолжают сообщать о высоких ценах на продукты питания. На этот раз колымчане подсчитали, сколько они платят за салат из овощей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Продукты

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Жительница Магадана рассказала, что отдала 200 рублей за небольшой пучок редиски, 450 рублей за килограмм огурцов и 550 — помидоров, 150 рублей за зелёный салат и 200 рублей за 200 граммов сметаны.

«2,5 кг салата обойдётся в 1550 рублей, 1 кг — в 620 рублей, 100 гр в 62 рубля. Такова средняя цена салата на Колыме», — посчитали в соцсетях жители региона, предложив назвать получившееся блюдо «Золотой салат» и салат «Магаданская сказка».

«От шеф-поваров Владимира Печеного(губернатор Магаданской области — прим. ИА REGNUM ) и Юрия Гришана (мэр Магадана). Мечты сбываются», — иронизируют колымчане.

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Проблему высоких цен на продукты на Колыме подняла также депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь. По её информации, цены на ввозимые продукты резко выросли в регионе сразу на 30%.

«Данная проблема связана с увеличением стоимости доставки коммерческих грузов компанией «Аэрофлот» на 38%. В марте текущего года в расчёте на 1 кг она составляла 250 рублей, в апреле — 345 рублей. По данным руководителей розничных сетей, стоимость огурцов выросла с 540 рублей за кг до 760 рублей, помидоров — с 480 рублей за кг до 720 рублей, творога — с 670 рублей за кг до 840 рублей. Немыслимые цены! Кроме того, по информации правительства региона, произошло уменьшение объёмов перевозки грузов в связи с уменьшением числа перевозчиков, что также отрицательно сказалось на цене продуктов», — отметила Оксана Бондарь.

Как сообщало ИА REGNUM, Колыма постоянно удивляет ценами на продукты питания. Так, бутылочка питьевого йогурта продаётся в Магадане за 188,9 рубля, цены на помидоры и огурцы в начале весны достигали 700 рублей за килограмм, а уже в мае в столице региона продавали морковь по 722 рубля.

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