Пекин, 23 мая, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Бюро управления транспорта при министерстве общественной безопасности КНР запустило общекитайскую кампанию по борьбе с водителями, разъезжающими в алкогольном и наркотическом опьянении по ночам, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Советский плакат. Водитель! Управлять автомобилем в нетрезвом состоянии — преступление!

Кампания будет проводиться в связи с учащением количества дорожно-транспортных происшествий по причине алкогольного опьянения водителя, а также возросшими рисками подобных инцидентов в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018, когда люди будут допоздна засиживаться по ночам в питейных и иных развлекательных заведениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2017 года пьяный сотрудник дорожной полиции протаранил четыре автомобиля в провинции Сычуань на одном из оживленных перекрестков города Нэйцзян. Пятеро местных жителей были госпитализированы.

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