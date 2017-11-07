Пьяный сотрудник дорожной полиции протаранил четыре автомобиля в Китае

Чэнду, Китай, , 13:16 — REGNUM В китайской провинции Сычуань произошло резонансное ДТП, участником которого стал нетрезвый сотрудник дорожной полиции КНР. Инцидент произошел 4 ноября, однако журналистам стали известны подробности случившегося лишь спустя несколько дней.

На одном из оживленных перекрестков в китайском городе Нэйцзян автомобиль протаранил четыре другие машины, после чего виновник аварии попытался скрыться бегством, однако был остановлен прохожими.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники полиции обнаружили в автомобиле виновника аварии форму служащего дорожной полиции и пустые бутылки из-под алкогольных напитков. Мужчина был доставлен в ближайшее отделение полиции для дачи показаний, пишет «Сина синьвэнь».

В результате ДТП пострадали пятеро местных жителей, все они отказались от госпитализации. Бюро общественной безопасности провинции Сычуань уже отреагировало на произошедшее, опубликовав заявление о том, что виновник ДТП будет уволен из органов, а также понесет законное наказание за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший китайский телеведущий Лан Юнчунь задержан по подозрению в нетрезвой езде.

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